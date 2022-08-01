تبون: الجزائر دولة عظمى في أفريقيا وجيشها قوي ومسالم

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بلاده بـ" دولة عظمى في أفريقيا، لها وزنها في حوض البحر الأبيض المتوسط"، مشددا على أن الأحداث تبرهن على ذلك.

وقال تبون، في مقابلة تلفزيونية بثتها وسائل إعلام محلية مساء الأحد، معلقا عن ردود الأفعال التي صاحبت تنظيم الجزائر لعرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلالها: " أليس من حق الجزائر تنظيم عرض عسكري لإظهار اللحمة بين الجيش والشعب لأنه جيش أمة؟".

وأضاف:" العرض العسكري يدخل ضمن تقاليد الدول، واعتقد أننا رجعنا للأصل بتنظيم هذا العرض بعد توقف دام 30 سنة لن أحلل أسباب ذلك. جيشنا قوي وشعبنا قوي استعاد النخوة والوحدة الوطنية".

وتابع: " لدينا قدراتنا الذاتية، جيشنا ليس مرتزقا أو يقوم بغزو أماكن ليست ملكه. جيشنا لم يخرج أبدا عن الأعراف الدولية وسيواصل على هذا المنوال حماية للوطن ووفاء لرسالة الشهداء".