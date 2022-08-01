بولندا تسجل 3684 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

سجلت بولندا 3684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و69 ألفا و16، وتستقر الوفيات عند 116 ألفا و570 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم، أنه تم إعطاء 54 مليونا و976 ألفا و294 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.