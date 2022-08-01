موسكو تدرج 39 بريطانيا بينهم زعيم حزب العمال على القائمة السوداء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إدراج 39 من الصحفيين والسياسيين البريطانيين في قائمة «حظر الدخول»، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء في بيان منشور على موقع الوزارة: «نظرا لمواصلة تطبيق بريطانيا لآلية العقوبات ضد ممثلي الدوائر العامة والسياسية في روسيا، والاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر إدراج عدد من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال البريطانيين، الذين يساهمون في نهج لندن العدائي الهادف إلى شيطنة بلدنا وعزلته الدولية إلى قائمة حظر الدخول الروسية».

وأشار موقع الخارجية الروسية إلى إدراج 39 شخصا، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية هيلين باور إيستون، فضلاً عن العديد من الصحفيين، من بينهم رئيس الخدمة الإخبارية في هيئة الإذاعة البريطانية جوناثان مونرو.

وخلال الأشهر الماضية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام «سويفت» للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع محاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.