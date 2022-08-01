محكمة العدل الأوروبية: لا بد من سبب خطير لفحص سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بعدم جواز قيام الموانئ الإيطالية بتفتيش سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية، دون أن تكون هناك "مؤشرات خطيرة" على وجود خطر.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها، إن سفن الإنقاذ تخضع لعمليات تفتيش في موانئ الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، "ومع ذلك، يجب أن تثبت الدولة التي يوجد بها الميناء، بطريقة محددة ومفصلة، أن هناك مؤشرات خطيرة على وجود خطر على الصحة أو السلامة أو البيئة أو على ظروف العمل على متن السفينة".

وتركز القضية على الطعن القانوني الخاص بمنظمة إنقاذ "سي ووتش" الألمانية على قرار صدر من مينائي باليرمو وبورتو إمبيدوكلي الإيطاليين، بتفتيش سفينتي إنقاذ في صيف عام 2020.

وبعد أن قامت السفينتان "سي ووتش 3" و "سي ووتش 4" بإنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في المينائين، أمرت مكاتب ربابنة الميناء بتفتيشهم واحتجازهم في وقت لاحق.

وقالت مكاتب رؤساء الميناء في الموانئ المعنية، إن السفينتين لم تكونا معتمدتان لأنشطة البحث والإنقاذ وإنهما حملتا على متنهما أشخاص بأعداد أكبر بكثير من تلك المصرح بها.