السلطات العراقية تنشر قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن

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نشرت السلطات العراقية قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته اليوم الاثنين:"نشرنا قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن".

وأضاف :"لا توجد حالة طوارئ في ساحة التحرير وتم فتح بوابة خاصة لدخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء".

يأتي هذا التطور بينما دخلت اعتصامات أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يومها الثالث داخل مبنى البرلمان العراقي.

وأصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة تعليمات صارمة للقوات العسكرية الأمنية العراقية بمنع استخدام الرصاص الحي والعيارات النارية والعتاد المطاطي وقنابل الغاز.

وأكد أنه سيتم محاسبة القادة والآمرين الذين يثبت استخدامهم الذخيرة الحية في قاطع مسؤوليتهم. وشدد على ضرورة تأمين الحماية لساحات التظاهر.

وتأتي الاستعدادات الأمنية بعد ازدياد أعداد المتظاهرين من أتباع الصدر الليلة الماضية وانضمام زعامات عشائرية إلى المعتصمين داخل البرلمان العراقي استجابة لطلب من الصدر، فضلا عن إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخروج في مظاهرة على أسوار المنطقة الخضراء عصر اليوم.