يبحث العديد من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها من قبل الأوقاف بكافة أنحاء الجمهورية، عن خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2022.

ونرصد في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2022، تزامنًا مع موعد الإعلان عنها.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال 2022، والتي كان قد تم تنظيمها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2022

هذا وكانت الامتحانات الإلكترونية الخاصة بمسابقة التعيينات بمركز القدرات التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد جرت خلال الفترة من 5-23 يونيو 2022، وذلك لأكثر من 9 آلاف و618 شخص متقدم ممن توافرت فيهم الشروط من إجمالي 13 ألف و96 شخص متقدم.

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ويتساءل العديد من المتقدمين إلى المسابقة عن كيفية الحصول على النتيجة، وخطوات الاستعلام عنها بالطريقة الإلكترونية التي تسهل عليهم معرفة توافقهم مع الوظيفة وقبولهم من عدمه.

تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2022

ونستعرض في النقاط التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2022، والتي جاءت كالآتي:

أولًا: ادخل عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على الرابط من هنـــــــــــــا.



ثانيًا: قم باختيار أيقونة نتيجة اختبارات القبول في وظائف وزارة الأوقاف.

ثالثًا: عليك إدخال بيانات المتقدم كاملة المسجلة في بطاقة الرقم القومي.

رابعًا: قم بتحديد محافظة الإقامة والمؤهل الدراسي وسنة الحصول عليه.

خامسًا: في الخطوة الأخيرة اضغط على كلمة الاستعلام.

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وفى النهاية، سوف تظهر لك واحدة من الرسالتين المحفوظتين الأولى «حضرتك مرشح لدخول الامتحانات الشفوية ونرجو المتابعة لمعرفة موعد الامتحان»، والتي تعني قبولك بصورة مبدئية، أو «عفوًا نتمنى لكم حظًا أوفر في الإعلانات القادمة تابعونا».