السعودية تشارك بعرضي مظلة ومعرض الأرجل الخشبية في ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

أعلنت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي مشاركة السعودية بعرضي "مظلة" و"معرض الأرجل الخشبية" في الدورة الرابعة من الملتقى (دورة الفنان الراحل محمود ياسين)، والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر المقبل.

ويشارك العرضان في المسابقة الرسمية بالملتقى ضمن 15 عرضا مسرحيا لجامعات من مصر والكويت والمغرب وسلطنة عمان والعراق والأردن وفرنسا وهولندا والمكسيك، تم اختيار هذه العروض من ضمن 71 عرضا تقدمت للملتقى من قِبل لجنة المشاهدة التي تكونت من المخرج الكبير صبحي يوسف والمخرج والسينوغراف محمود فؤاد صدقي ورانا عبد القوي ورانا أبو العلا.

مسرحية "مظلة" لفرقة جامعة الطائف بالسعودية، للمخرج مساعد الزهراني، تستعرض خفايا الإنسان ووجعه وصمته في ظل فقده لمظلة تحميه من الآخرين، المسرحية تم تتويجها بالمركز الأول وحصلت على الدرع الذهبي في مسابقة سوق عكاظ للفنون المسرحية في السعودية.

ومسرحية "معرض الأرجل الخشبية" لفرقة مسرح جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالسعودية، إخراج دكتور مخلد الزيودي، تتحدث المسرحية عن الحروب وأثرها الاجتماعي على الناس بشكل عام، من خلال فنان شاب يدعى "فرحان" قام برصد مشاهد الحرب التي دمرت بلدته من نافذة شقته في لوحاته والتي بسببها أصيبت خطيبته ببتر في الساق واستبدلها برجل خشبية.