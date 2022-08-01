بوتين: الغرب ألقى بمبادئ منظمة التجارة العالمية في سلة المهملات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول تطوير مجمّع المعادن، إنّ الدول الغربية، التي فرضت عقوبات على روسيا، ألقت بمبادئ منظمة التجارة العالمية في سلة المهملات.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك"، أن الشركاء الغربيين فرضوا عقوبات على الشركات في الصناعة، هناك قيود على العمل في الأسواق الخارجية، وكذلك حظر شراء بعض المكونات الأجنبية للإنتاج في روسيا".

وتابع الرئيس الروسي: "لم يأخذ الغرب في الحسبان العواقب المحتملة، بما في ذلك زيادة تكلفة مواد البناء في السوق العالمية وتحفيز التضخم العالمي بشكل عام".

وأضاف بوتين: "ستكون روسيا دائما موردا موثوقًا به ومسؤولًا للمنتجات المعدنية للمشترين والشركاء الأجانب، بغض النظر عن أي مشاكل سياسية اليوم".

وختم بوتين بالقول: "روسيا لن تلحق الضرر بنفسها في تعاملها مع الدول غير الصديقة، وهذا لا ينطبق فقط على سوق المعادن، ولكن أيضا على سلعنا التصديرية الأخرى".