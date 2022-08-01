قال جيوم فاليت فالا رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية بوزارة المالية الفرنسية (Tracfin)، إن بلاده جمدت أصولا روسية بقيمة 1.2 مليار يورو.

وأضاف في تصريحات أوردته شبكة "روسيا اليوم"، أن هذا الأمر لا يشمل أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها قبل ذلك.

وتابع: "تبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة (في فرنسا) 1.2 مليار يورو، دون احتساب أصول البنك المركزي الروسي".

وأشار غيوم فاليت فالا، إلى أن هذا التجميد شمل أصولا مالية وغير مالية (على سبيل المثال، العقارات).

وفي نهاية مارس، جمدت فرنسا أصول البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو.

وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للشؤون العدلية ديدييه رايندرز إنه تم تجميد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 12.6 مليار في ست دول في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا له، لا تبذل كل دول الاتحاد جهودا كافية لتجميد الأصول التي وقعت تحت طائلة العقوبات.