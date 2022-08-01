مجموعة بنك أوف أمريكا تتوقع وصول العائد على السندات العشرية الأمريكية إلى 2%

توقعت مجموعة بنك أوف أمريكا المصرفية وصول العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى 2% خلال 12 شهرا، في ظل استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المجموعة المصرفية الأمريكية القول إن تركيز السوق حاليا يتجه نحو تدهور أسس النمو، ويبتعد عن التضخم الذي أدى إلى ارتفاع العائد على السندات العشرية إلى 63ر2%، وهو ما يتفق مع النطاق العادل الذي تراه المجموعة للعائد على هذه السندات حاليا ويتراوح بين 35ر2% و65ر2%.

وقال برونو برايزينه المحلل الاقتصادي في بنك أوف أمريكا إنه حتى إذا كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قادرا على توجيه الاقتصاد نحو التباطؤ التدريجي، فإن ميل السوق إلى تقييم المخاطر الكامنة يمكن أن يدعم اتجاه العائد على السندات إلى 2%.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية اليوم بعد صدور تقرير معهد إدارة الإمدادات الأمريكي بشأن النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع خلال تموز/يوليو الماضي، والذي أشار إلى تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بأكثر من التوقعات، ليصل المؤشر الفرعي له إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين.

ووصل العائد على سندات الخزانة اليوم إلى 58ر2% قبل أن يستقر بالقرب من 6ر2%. ووصل الفارق في العائد بين السندات ذات العامين والسندات العشرية إلى ناقص 35 نقطة أساس وهو أكبر فارق منذ عام 2000 تقريبا.