أصدرت الحكومة السريلانكية، اليوم الإثنين، نداءً عاجلاً لمعالجة سوء التغذية المنتشر بسرعة بين الأطفال، حيث تركت أزمتها الاقتصادية تسعة من كل 10 أشخاص يعتمدون على المساعدات الحكومية.

ونقلت قناة آسيا الإخبارية عن وزارة شئون المرأة والطفل السريلانكية قولها -في بيان لها- إنها تسعى للحصول على تبرعات خاصة لإطعام مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من الضعف بسبب نقص الغذاء .

وقال وزير شئون المرأة والطفل نيل باندارا هابوهين في مؤتمر صحفي في كولومبو إنه عندما كانت جائحة كوفيد -19 في ذروتها، كانت مشكلة الغذاء سيئة، إلا أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، أصبح الوضع أسوأ بكثير.

وأضاف الوزير أنه تم احصاء 127 ألف طفل يعانون من سوء التغذية من بين 570 ألف فتاة وصبي دون سن الخامسة في منتصف عام 2021.

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، زادت تلك الأرقام عدة مرات مع التأثير الكامل للتضخم المتفشي والنقص الحاد في الغذاء والضروريات الأخرى، موضحا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات مباشرة من الدولة قد تضاعف تقريبًا في العام الماضي حيث يعتمد أكثر من 90 في المئة من السكان الآن على الحكومة للحصول على المساعدة المالية.

يذكر أن سريلانكا تصارع أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها، حيث أنها وصلت إلى حد الإفلاس.