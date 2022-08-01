أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 577.35 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 577 مليونا و357 ألف حالة، مقابل 576 مليونا و818 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.



وارتفع إجمالي الوفيات لـ6 ملايين و400 ألف وفاة.



وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و964 مليون جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.