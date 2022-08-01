قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه مسؤول أمام المصريين بإعلان أن هيئة السكك الحديد لم تعد تحقق خسائر، وذلك يوم 1 أغسطس لعام 2023.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة تجرب قطار التالجو الإسباني الآن، موضحًا أن تلك القطارات لها نظام ومعايير محددة.

وذكر أن «قطارات الدرجة الأولى أو التالجو أو القطار السريع تضم بوفيه شيك وفاخرًا جدًا، وتشهد تقديم بضاعة فاخرة وصحية؛ لخدمة الراكب ومنع الباعة الجائلين»، مضيفًا: «قاعدين نجري ورا الباعة الجائلين كل يوم مش عارفين نمنعهم»، بحسب تعبيره.

وتابع وزير النقل: «لازم أعترف وأقول الحقيقة، متعودتش أكذب على الناس، لو منعت دخول الباعة الجائلين من المحطة يدخل من المزلقان، ولو منعته من الاثنين، يدخل كراكب ويدفع تذكرته، يفرش البضاعة ويبيع داخل القطار».

ولفت إلى أن «طيبة» المصريين سبب عدم عقاب هؤلاء الباعة، متوجهًا برسالة لهم: «تعالى اشتغل معايا عمالة غير منتظمة، أو منتظمة بدون تعيين وإنما بعقد، أو خد مني كشك هتكسب، نفذنا أكشاكًا على كل الأرصفة، ونريد تنظيم الموضوع».