كريدي سويس يدفع 300 مليون دولار في شهر واحد للاحتفاظ بالكفاءات

دفع بنك كريدي سويس السويسري أكثر من 300 مليون دولار في شهر واحد للاحتفاظ بكبار المصرفيين العاملين لديه بعدما أثارت خوفهم سنوات من الفضائح والخسائر والتغيير المستمر في القيادة.

وقدم البنك السويسري جوائز متأخرة بلغت 289 مليون فرنك (304 مليون دولار) منذ نهاية حزيران/يونيو، وفقا لتقريره الفصلي. وكانت هذه المبالغ مقابل مدفوعات الاحتفاظ بالموظفين التي بلغت 395 مليون فرنك طوال العام الماضي، عندما كان البنك يعاني من فشل مزدوج لعميله "اركيجوس كابيتال ماندجمنت" وشريكه "جرينسيل كابيتال"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه المدفوعات الأخيرة مع إعلان كريدي سويس عن ثالث خسارة فصلية على التوالي وقيامه بتغيير رئيسه التنفيذي، وذلك بعد عامين من الاضطرابات في الإدارة.

وقد تسببت هذه الاضطرابات في خروج الكفاءات، حيث انضم أبرز المصرفيين بالبنك إلى المنافسين، بدعم من حالة الازدهار التجاري العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.