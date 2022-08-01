 بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح مشروعات حياة كريمة في البحيرة - بوابة الشروق
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بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح مشروعات حياة كريمة في البحيرة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 10:56 ص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة.

وتقدم "الشروق" لكم بثا مباشرا للافتتاح.


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