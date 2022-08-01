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شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة.
وتقدم "الشروق" لكم بثا مباشرا للافتتاح.