اتحاد جدة يفاوض البرتغالي دومينجو لتولي منصب الرئيس التنفيذي

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة شركة نادي اتحاد جدة السعودي، دخلت في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي دومينجو سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بنفيكا البرتغالي، ليتولى المنصب نفسه في الاتحاد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن دومينجو زار مقر النادي في جدة، قبل أيام، واجتمع مع مسؤولي الشركة.

ويملك البرتغالي دومينجو خبرة كبيرة في الإدارة، إذ عمل قبل انضمامه إلى بنفيكا عام 2004 رئيسا تنفيذيا لشركة كاب جيمني الإسبانية.

وأشرف خلال توليه إدارة النادي على أقسام كرة القدم وتنمية الشباب والتسويق والمبيعات والمالية والإدارة وتقنية المعلومات والبنية التحتية والموارد البشرية والتخطيط والتحكم والاتصالات والإعلام، كما حصل على درجة البكالوريوس في التقنية من جامعة باريس الفرنسية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أوصى شركات الأندية الأربعة، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، التي استحوذ عليها بنسبة 75 %، بأن يكون الرئيس التنفيذي الأجنبي، الذي يجرى اختياره، قد عمل سابقا في أندية شاركت فرقها في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز.