وزير الموارد المائية الصيني: أعمال السيطرة على الفيضانات بحوض نهر هايخه دخلت فترة حرجة

قال لي قوه يينج، وزير الموارد المائية الصيني، إن أعمال السيطرة على الفيضانات في حوض نهر هايخه بالصين دخلت فترة حرجة، حيث تجاوز 13 نهرا، من بينها المجاري الرئيسية لنهر يونجدينج وروافده، مستويات التحذير.

وأضاف لي أنه من الضروري مراقبة تغيرات الفيضانات في الوقت الفعلي عبر الإنترنت لتعديل إجراءات الوقاية منها في الوقت المناسب، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء.

وشدد لي على الحاجة لإجراء تنبؤات دقيقة بشأن أوضاع الفيضانات وإطلاع العامة في الوقت المناسب على المعلومات المتعلقة بترتيبات مكافحة الفيضانات، واستخدام مناطق تخزين مياه الفيضانات، ونقل الأفراد، وخطط جدولة المشاريع.

وقال لي إن من الضروري تنفيذ الإجراءات الوقائية بشكل كامل قبل وصول الفيضانات، مشددا على إجلاء جميع من يحتاجون إلى النقل، بأمان وبأسرع وقت ممكن.

ويتميز حوض نهر هايخه باكتظاظه السكاني حيث يضم العديد من المدن الكبيرة ومتوسطة الحجم.