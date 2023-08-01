الشرطة الألمانية تنتقد خططا للحكومة بشأن القنب

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يخشى اتحاد الشرطة الألماني من أن خطط الحكومة الاتحادية للقنب ستؤدي إلى عبء إضافي ثقيل على الشرطة.

ويفتقر مشروع قانون وزارة الصحة الاتحادية إلى الدقة وبعد النظر ، حسبما قال نائب الرئيس لاتحاد الشرطة الألماني ألكسندر بويتس لشبكة "آر إن دي" الألمانية في تعليقات نشرت اليوم الثلاثاء وأتيحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مسبقا.

وأضاف بويتس: "لم يتضح في أي وقت من مسودة (مشروع القانون) كيف ستتم إدارة الجهود الفنية والبشرية المتوقعة للشرطة والسلطات الأخرى".

وتابع: "آمل ألا تعتقد وزارة الصحة الاتحادية أن زملاءنا سيقيسون مسافة 200 متر المطلوبة بين مستهلك ومركز الرعاية النهارية باستخدام شريط قياس".

وسيسمح القانون المزمع للأشخاص بتدخين الماريجوانا في الأماكن العامة، ولكن على بعد 200 متر من المدارس أو مراكز الرعاية النهارية أو الملاعب الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك ، سيسمح للبالغين بامتلاك 25 جراما من المخدر وزراعة ثلاثة نباتات كحد أقصى للاستخدام الشخصي.