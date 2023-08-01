استشاري مناعة: «100 يوم صحة» تشمل إجراء فحص لكل الفئات العمرية

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إنّ مبادرة 100 يوم صحة تترجم محاولات مصر للتغلب على المعوقات التي تواجهها وعلى رأسها المشكلات الصحية التي يعاني منها المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إن هذه المشكلات الصحية تؤثر على الإنتاج اليومي للمواطن في العمل، كما تنال من دوره كعضو فاعل سواء في الشرائح الصغيرة أو الكبيرة المتمثلة في المجتمع.

وأشار إلى شمول المبادرة، إجراء فحص لكل الفئات العمرية، حيث تفحص وتعالج الأطفال ومرضى ضعف السمع والتقزم، فضلا عن الكشف المبكر عن الأورام وتحديدا سرطان الثدي.

ولفت إلى جهود دعم كبار السن، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض السارية مثل أمراض القلب والاعتلال الكلوي.

وأفاد بأن مبادرة «100 يوم صحة» تقدم الخدمات الصحية المتنوعة مجانا، موضحا أن العلاج يكون على نفقة الدولة.

وأكّد أن المبادرة تصل للمواطنين في كل المناطق، إذ وصلت للمناطق الحدودية والقرى البعيدة من خلال مراكز تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى إجراء العمليات اللازمة والفحوصات من أجل القضاء على قوائم الانتظار.