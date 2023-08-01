قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين، خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين، من مدينة نابلس، خلال مداهمة عدة منازل، كما اعتقلت 3 شبان بعد اقتحام بلدات في القدس وبيت لحم، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي القدس المحتلة، جدد مستوطنون اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته، كما واصلت قوات الاحتلال الانتشار على مداخل البلدة القديمة، تزامن ذلك مع تشديد الاحتلال إجراءاته العسكرية في مدينة أريحا.