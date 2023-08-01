لوكاشينكو يعاود استخدام اقتراب فاجنر من حدود بولندا كمادة للسخرية

عاود رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو استخدام وجود مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة قرب حدود بولندا، العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، كمادة للسخرية، وقال إن على وارسو أن تشكره لأنه أوقفهم وسيطر عليهم.

وانتقل عدد غير معلوم من مقاتلي فاجنر، التي شنت تمردا قصير الأجل في روسيا في يونيو، إلى بيلاروسيا، وبدأوا في تدريب جيشها، مما دفع بولندا لنقل قوات يزيد قوامها عن 1000 قرب الحدود، بحسب وكالة "رويترز".

وقال لوكاشينكو، وهو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعهما الشهر الماضي مازحا، إن بعض المقاتلين كانوا يريدون المضي قدما إلى بولندا، و"الذهاب في رحلة إلى وارسو وجيشوف".

ونقلت وكالة "بيلتا" للأنباء عن لوكاشينكو قوله، اليوم الثلاثاء، إن البولنديين "يجب أن يحمدوا الرب لأننا نحتضن (مقاتلي فاجنر) ونرعاهم. وإلا، من دوننا، كانوا سيتدفقون على جيشوف ووارسو ويدمرونهما إلى حد كبير. لذلك لا ينبغي لهم أن يسيئوا إلي، بل يجب أن يقولوا شكرا لك".

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