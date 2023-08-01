صندوق الثروة السعودي يعتزم بيع شريحة جديدة من السندات خلال العام الحالي

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية اختار مجموعة بنوك لإدارة طرح سندات دولارية إسلامية (صكوك) للمساعدة في تمويل خطط توسعات الصندوق في الاستثمار على مستوى العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصندوق الذي يدير استثمارات بقيمة 778 مليار دولار فوض بنوك إتش.إس.بي.سي هولدنجز وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الاستثمار الراجحي في إدارة الطرح. ومن الممكن إضافة بنوك جديدة إلى العملية.

وبحسب المصادر يمكن أن تصل حصيلة الطرح إلى 3 مليارات دولار، في حين يمكن زيادة قيمته وفقا لحجم الطلب من جانب المستثمرين. وسيكون الطرح المنتظر ثاني طرح سندات ينفذه صندوق الاستثمارات العامة خلال العام الحالي، بعد بيع سندات خضراء بقيمة 5ر5 مليار دولار في شباط/فبراير الماضي.

ومن المحتمل تنفيذ عملية الطرح قبل نهاية العام الحالي رغم انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الان. وقد يقرر الصندوق في نهاية الأمر تأجيل تنفيذ عملية الطرح أو إلغائها بفضل المرونة المالية التي يتمتع بها الصندوق.

وجاء الكشف عن خطة طرح الصكوك بعد أسابيع قليلة من إعلان الصندوق تسجيل خسائر من استثماراته في العام الماضي بقيمة 11 مليار دولار بسبب تدهور أسعار الأسهم والسندات التي يمتلكها. وكان الصندوق قد حقق أرباحا من استثماراته في الأسهم والسندات عام 2021 بقيمة 19 مليار دولار، عندما ارتفعت أسعار الأسهم في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيتم بيع الصكوك الجديدة في الوقت الذي يسعى فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودية لتكثيف استثماراته العالمية الرامية إلى المساهمة في تنويع مصادر اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدا عن عائدات النفط.

وخلال الشهور الأخيرة اشترى الصندوق حصصا في شركات ألعاب فيديو وشركات سيارات كهربائية بالإضافة إلى تمويل مشروعات مدن جديدة في المملكة كجزء من خطط للوصول بحجم أصوله إلى تريليوني دولار بحلول 2030.