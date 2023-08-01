كوريا الشمالية تدعو إلى تكثيف الجهود لمواجهة موجة الحر التي تشهدها البلاد

دعت كوريا الشمالية إلى تكثيف الجهود لمواجهة موجة شديدة من ارتفاع الحرارة تشهدها البلاد، ووصفت إجراءات التعامل مع درجات الحرارة شديدة الارتفاع بأنها مهمة سياسية "هامة"، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، نقلا عن وسائل إعلام رسمية.

ونصحت صحيفة رودونج سينمون، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، كبار السن بالتوقف عن القيام بأية أنشطة في الهواء الطلق في ضوء توقعات بارتفاع درجة الحرارة في بعض أجزاء البلاد إلى 37 درجة مئوية.

وأوضحت الصحيفة أنه يتعين الحذر من "الضرر الشديد الذي يمكن أن تسببه الحرارة الشديدة لجسم الإنسان"، ودعت المواطنين أيضا إلى الحفاظ على رطوبة أجسادهم خلال النهار والاستعداد التام لعلاج المصابين بضربات الشمس.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية أن الاستعداد لظروف الطقس القاسية، مثل هبوب الأعاصير وهطول الأمطار الغزيرة وموجات الحر، يعد "مهمة سياسية هامة" تتعلق بتحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية للبلاد.