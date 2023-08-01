قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن الحكومة تضع التواصل مع المواطنين على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن المنظومة تتلقى شكاوى المواطنين من كل أنحاء الجمهورية، والتي تصل إلى 5 أو 6 آلاف شكوى يوميا في الأزمات كافة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن أكثر المجالات المتصدرة شكوى المواطنين، هو ملف الكهرباء وتخفيف الأحمال، منوهًا أن المنظومة ليس لديها ما يمكن أن تخفيه في هذا الملف.

وأشار إلى أن شركات الكهرباء تعمل بقوة وتستجيب بسرعة لشكاوى المواطنين، موجهًا الشكر للإعلامي أحمد موسى على دوره في إيصال صوت المواطن، ولدعمه كل المسئولين والعاملين على حل أزمة الكهرباء.

وأفاد بأن هناك تقريرًا شهريًا، يتم عرضه على مجلس الوزراء، يتضمن كل الشكاوى والاستفسارات والطلبات التي وردت إلى المنظومة، مشددًا على تفاعل العاملين بالمنظومة مع كل ما يرد إليهم من طلبات واستفسارات من المواطنين.

هذا بالإضافة إلى متابعة المنظومة للقضايا المثارة كافة عبر وسائل الإعلام، موضحًا أن هناك العديد من الشكاوى الكيدية ولكنها تقل مع مرور الوقت.