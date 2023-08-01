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يرى أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق ظهر بمستوى جيد أمام الشباب السعودي وتحديدًا في الشوط الثاني من المباراة.

وتابع عزمي في تصريحات تليفزيونية: "الشباب السعودي من أفضل الفرق دفاعيًا، والزمالك تأثر بعدم وجود شراسة هجومية".

وأضاف : "أوسوريو أخطأ في تعديل تشكيله ضد الشباب السعودي عكس مباراة اتحاد المنستيري التونسي، وكان عليه خوض المباراة بنفس تشكيل المباراة الأولى".

وواصل: "مباراة النصر أصبحت تحديد مصير بالنسبة للزمالك، والفريق يحتاج إلى 5 صفقات على الأقل".

واختتم: "الحكم ساعد في تحجيم لاعبي الزمالك، ولا يملك شخصية والمباراة كانت كبيرة عليه، ومباراة النصر لا تقبل القسمة على الفريقين، والزمالك لديه الخبرات للخروج بأمان من المباراة".