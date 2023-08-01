 أمير عزمي: أوسوريو أخطأ في التشكيل أمام الشباب.. وحكم المباراة بلا شخصية - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أغسطس 2023 4:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

أمير عزمي: أوسوريو أخطأ في التشكيل أمام الشباب.. وحكم المباراة بلا شخصية

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 3:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 3:14 ص

يرى أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق ظهر بمستوى جيد أمام الشباب السعودي وتحديدًا في الشوط الثاني من المباراة.

وتابع عزمي في تصريحات تليفزيونية: "الشباب السعودي من أفضل الفرق دفاعيًا، والزمالك تأثر بعدم وجود شراسة هجومية".

وأضاف : "أوسوريو أخطأ في تعديل تشكيله ضد الشباب السعودي عكس مباراة اتحاد المنستيري التونسي، وكان عليه خوض المباراة بنفس تشكيل المباراة الأولى".

وواصل: "مباراة النصر أصبحت تحديد مصير بالنسبة للزمالك، والفريق يحتاج إلى 5 صفقات على الأقل".

واختتم: "الحكم ساعد في تحجيم لاعبي الزمالك، ولا يملك شخصية والمباراة كانت كبيرة عليه، ومباراة النصر لا تقبل القسمة على الفريقين، والزمالك لديه الخبرات للخروج بأمان من المباراة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك