يرى أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق ظهر بمستوى جيد أمام الشباب السعودي وتحديدًا في الشوط الثاني من المباراة.
وتابع عزمي في تصريحات تليفزيونية: "الشباب السعودي من أفضل الفرق دفاعيًا، والزمالك تأثر بعدم وجود شراسة هجومية".
وأضاف : "أوسوريو أخطأ في تعديل تشكيله ضد الشباب السعودي عكس مباراة اتحاد المنستيري التونسي، وكان عليه خوض المباراة بنفس تشكيل المباراة الأولى".
وواصل: "مباراة النصر أصبحت تحديد مصير بالنسبة للزمالك، والفريق يحتاج إلى 5 صفقات على الأقل".
واختتم: "الحكم ساعد في تحجيم لاعبي الزمالك، ولا يملك شخصية والمباراة كانت كبيرة عليه، ومباراة النصر لا تقبل القسمة على الفريقين، والزمالك لديه الخبرات للخروج بأمان من المباراة".