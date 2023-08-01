نصرالله يوجه النداء إلى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال

وجّه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، نداءً إلى الجميع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان لوقف القتال، مشددًا على أن تداعيات هذا القتال سيئة على صيدا وجوارها والجنوب وكل لبنان.

جاءت تصريحات نصرالله في كلمة له خلال مسيرة الثالث عشر من المحرّم في النبطية جنوب لبنان.

وشدّد نصر الله على ضرورة ألَّا يستمر هذا القتال "لأن تداعياته سيئة على صيدا وجوارها والجنوب وكل لبنان"، مؤكّداً أن "ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم لأن فيه دماء وتهجير وتداعيات سيئة وأليمة".

وفي مناسبة عيد الجيش اللبناني الذي يحل في الأول من أغسطس من كل عام، قال نصر الله "نرى في الجيش الضمانة الأساسية لوحدة الأرض والاستقرار، وهذه المؤسسة يجب الحرص عليها ودعمها لتستطيع القيام بمسؤوليتها، وهي تقدّم، ويتعرّض جنودها لكثير من المخاطر".

وحول حرق صفحات من المصحف الشريف في السويد وحرق صورة ترمز إلى الإمام الحسين أمس ، قال إنّ "شخصًا قذرًا وبحماية شرطة السويد يوجه إهانة لملياري مسلم في العالم، وكذلك تفعل حكومة الدنمارك".

وأشار إلى أنّ "بعض الدول لو كانت الإهانة وُجّهت إلى ملكها أو أميرها أو زوجة ملكها وأميرها أو عائلته لأقامت الدنيا ولم تقعدها، وَلَتَم قطع العلاقات، أما أن يُحرق المصحف، فهذا لم يحرك ساكنًا عند هؤلاء الأموات".

وتوجّه نصرالله إلى الشباب المسلم في العالم بالقول "لم يعد هناك أي معنى لتنتظروا أحدًا، لا جامعة عربية، ولا منظمة تعاون إسلامي، أنتم يجب أن تنصروا مصحفكم ومقدساتكم وتعاقبوا هؤلاء المجرمين المسيئين الملعونين أشد العقاب".

وأعلن نصرالله أن "ما يجري اليوم في العالم وقياسًا بالتاريخ القريب والبعيد يزيدنا قناعة بأن خيارنا هو الخيار الصحيح، وما يُقال في الداخل اللبناني والإقليم تفاهات".

وأوضح أنّ "الذي يحمي هذا البلد وشعبه هي مقاومته ومقاومته فقط، وكل الشواهد تؤكد على هذه الحقيقة، وهذا ما نحن مصرّون على القيام به".

يذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين يشهد اشتباكات منذ أربعة أيام بين عناصر من " حركة فتح" وعناصر من تنظيمات إسلامية، أسفرت عن سقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى، إضافةً إلى أضرار مادية جسيمة داخل المخيم، وتهجير العديد من العائلات إلى خارج المخيم.