اتحادات اقتصادية رائدة في ألمانيا تنظر بقلق بالغ إلى الوضع الاقتصادي

تنظر اتحادات اقتصادية رائدة في ألمانيا إلى الوضع الاقتصادي بقلق بالغ.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ألمانيا تسير اقتصاديا على طريق الخاسر، خاصة في المقارنة الدولية".

وقال رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، في تصريحات لـ (د.ب.أ): "إذا أردنا أن نظل إحدى الدول الصناعية الرائدة، فعلينا أن نجري الكثير من التعديلات".

وقال رئيس الاتحاد المركزي الألماني للحرف اليدوية، يورج ديتريش، في تصريحات لـ(د.ب.أ) إن هناك حاجة كبيرة وملحة للتصرف حتى لا ندخل في أزمة عميقة.

وينغمس الاقتصاد الألماني حاليا في الركود، ولم يحقق الانتعاش المأمول في ربيع هذا العام. وشهد الناتج المحلي الإجمالي حالة ركود في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بحسب بيانات أولية لمكتب الإحصاء الاتحادي. ووفقا لخبراء اقتصاد، فإن التوقعات للأشهر القادمة قاتمة أيضا.

وقال دولجر: "المزاج السائد في الشركات متعكر - وليس لدينا مناخ استثماري جيد أيضا. وفوق كل شيء، نحن في الوقت الحالي غير جاذبين للاستثمارات الأجنبية، ويرجع ذلك جزئيا إلى كوننا دولة ذات ضرائب عالية. نحن لسنا موقع جذاب. نحن بحاجة إلى استثمارات في الموقع. ولا بد أن تصبح ألمانيا أسرع وأكثر رقمية على وجه الخصوص".