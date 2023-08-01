قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «شهر أغسطس يشهد أعلى نسب رطوبة على مستوى العام»، لافتًا إلى أنه سيشهد موجات شديدة الحرارة، تستمر لمدة تتراوح ما بين يومين إلى 3 أيام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مدة الموجات شديدة الحرارة في أغسطس، ستكون أقل من مدة الموجة الحارة التي استمرت على مدار أسبوعين، خلال شهر يوليو المنصرم.



وأشار إلى أن متوسطات الحرارة المسجلة في أغسطس، تقترب من متوسطات الحرارة المسجلة في يوليو، موضحًا أن متوسط العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى 35 درجة.



ونوه عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة في أغسطس هذا العام، ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، قائلًا إن محافظات جنوب الصعيد أكثر تأثرًا بارتفاع الحرارة الملحوظ، مقارنة بالقاهرة الكبرى.





