أوكرانيا: قتيل في قصف روسي على خيرسون

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قال مسئولون بمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن طبيبا شابا لقي حتفه وأصيب فرد من طاقم تمريض جراء قصف روسي على مستشفى بالمدينة.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية رومان مروشكو على تطبيق التواصل "تيليجرام": "اليوم شن العدو هجوما آخر على السكان المسالمين في منطقتنا"، بحسب وكالة رويترز.

وقال مروشكو إن الطبيب الشاب بدأ وظيفته منذ أيام قلائل، وإن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة فرد طاقم التمريض.

وذكر أوليكسندر برودوكن حاكم المنطقة أن قسم الجراحة التابع للمستشفى لحقت به أضرار جراء القصف.

وأظهرت صور نشرها مسئولون دماء على أرض شرفة وفجوة في سطح وحطاما متناثرا.