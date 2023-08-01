الرئيس التونسي: متمسكون بثوابت سياستنا الخارجية من أجل إرساء نظام عالمي جديد أكثر عدلًا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد موقف بلاده المتمسكة بثوابتها في سياستها الخارجية والمتشبثة في نفس الوقت بسيادتها الوطنية النابعة من إرادة شعبها وموقفها من أجل إرساء نظام عالمي جديد أكثر عدلًا، لا ترتيب تفاضلي فيه للدول، لأنه كلما غاب العدل إلا وزاد الفقر واندلعت الحروب وتفاقم الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث تناول اللقاء نتائج القمة الروسية-الإفريقية التي انعقدت في الأيام القليلة الماضية، إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمّت على هامشها.

وأوضح الرئيس التونسي أن شعوب الدول التي توصف بأنها نامية كانت ولا تزال تعاني إلى اليوم من نظام عالمي سابق بلغ مداه، وآن الأوان لأن تكون هذه الدول فاعلة على الصعيد الدولي.

وعبّر سعيّد عن اعتزاز تونس بالاحترام الذي صارت تجده في كل المحافل الدولية نتيجة لمواقفها المبدئية القائمة على هذه المقاربة الجديدة.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، تناول اللقاء الحركة الدبلوماسية والقنصلية وضرورة الإسراع بها حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم في أحسن الأوقات، وضرورة اعتماد مقاييس موضوعية في الاختيار حتى يمثل السفراء تونس أحسن تمثيل ويضعون مصلحة الوطن وسيادة الدولة فوق كل اعتبار وحتى يحيط القناصل في الخارج بالجاليات التونسية أفضل إحاطة ويقدّمون لهم الخدمات المطلوبة في أفضل الظروف.