وفاة الممثل والكوميديان الأمريكي بول روبنز عن عمر يناهز 70 عاما

توفي بول روبنز، الممثل والكوميديان الأمريكي الذي جسد شخصية " بي وي هيرمان " الشهيرة على المسرح وشاشة السينما عن عمر يناهز 70 عاما، حسبما أفادت صحيفة لوس انجيليس تايمز اليوم الاثنين.

وتوفي فنان الأطفال الأمريكي المخضرم أمس الأحد، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما أفاد بيان تمت مشاركته اليوم الاثنين على صفحة بي وي هيرنان على تطبيق انستجرام.

وجاء في البيان: " لقد ودعنا الليلة الماضية بول روبنز، الممثل والكوميديان والكاتب والمنتج الأمريكي الشهير الذي أسعدت شخصيته المحبوبة بي وي هيرمان أجيالا من الأطفال والبالغين بإيجابيته وسخريته وإيمانه بأهمية أن تكون لطيفا ".

وتضمن المنشورعلى انستجرام أيضا اقتباسا من روبنز.

وقال روبنز في الاقتباس : "أرجو أن تقبلوا اعتذاري عن عدم إعلاني عما كنت أواجهه خلال السنوات الست الماضية، كنت أشعر دائما بقدر كبير من الحب والاحترام من جميع أصدقائي والمعجبين والجمهور، لقد أحببتكم جميعا بشدة واستمتعت بتقديم الفن لكم ".