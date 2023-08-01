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روسيا تطلق تأشيرة إلكترونية لتعزيز السياحة

موسكو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 6:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 6:52 م
تحركت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء؛ لتسهيل سفر رجال الأعمال والسياح من خلال إطلاق موقع إلكتروني للتأشيرات الصالحة لمدة 16 يوما خلال فترة 60 يوما.

وأوضحت الوزارة أن هذا الخيار متاح لرعايا 55 دولة، من بينهم دول الاتحاد الأوروبي ودول أسيوية، بتكلفة تبلغ 52 دولار.

وتستهدف الخطوة تعزيز السياحة وتحسين النظرة إلى روسيا. وكان الرئيس فلاديمير بويتن قد أعلن عن التأشيرة الإلكترونية في عام 2018 إلا أن هذه الخطط تأخرت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعني هذه الخطوة عدم الحاجة إلى الإجراءات المرهقة للحصول على تأشيرة بالنسبة للعديد من المسافرين. وبدلا من وجود وثيقة مطبوعة، يمكن تحميل الطلب على الإنترنت مع تأكيد عبر البريد الإلكتروني بعد التحقق من الطلب.

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