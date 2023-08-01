 تركيا: إغلاق جميع الشواطئ في منتجع شيلا بسبب الألغام - بوابة الشروق
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تركيا: إغلاق جميع الشواطئ في منتجع شيلا بسبب الألغام

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 11:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 11:20 ص
أغلقت السلطات التركية، جميع الشواطئ في منتجع شيلا المطل على البحر الأسود شمال شرقي إسطنبول، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بسبب عمليات المسح الجارية للمنطقة بعد اكتشاف 28 لغما، حسبما ذكر مصدر في شرطة شيلا لوكالة «سبوتنيك».

وقال المصدر: «في الوقت الحالي، تم إغلاق جميع شواطئ شيلا.. لم يتم تحديد موعد الافتتاح بعد. يواصل الخبراء مسح المنطقة، وتم العثور على ألغام قديمة وجديدة نسبيًا»، دون تحديد الفترة الزمنية.

وقالت السلطات، في وقت سابق، إن الغواصين تمكنوا من انتشال ثماني قذائف من البحر وسيتم تحييدها، يوم الأربعاء المقبل.

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