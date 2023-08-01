موازنة النواب: توافق حول الحد من الاقتراض بجلسة المحور الاقتصادي

علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على جلسة المحور الاقتصادي والتي تحمل عنوان «الدين العام الإشكاليات والحلول»، مؤكدًا أنها كانت جلسة حساسة وساخنة للغاية، نظرًا لأنها تمس المواطنين والأجيال القادمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الجلسة شهدت توافق حول ضرورة الحد من الاقتراض إلا للضرورة القصوى، منوهًا أن دعوات منع الاقتراض نهائي هي أمر غير منطقي.

ولفت إلى أنه لا يوجد دولة في العالم لا تلجأ إلى الاقتراض، مشيرًا إلى أن المناقشات التي جرت كانت في إطار بحث الاستخدام الأمثل للقروض، وهو نفس ما جاء في البيان الختامي للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كان هناك اتفاق حول إنهاء المشروعات القومية التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 70%، أما المشروعات الأخرى التي لم تصل إلى هذه النسبة سيتم تأجيلها، مشددًا أن الحكومة تعمل على ترشيد النفقات الحكومية بشكل كبير.

وأفاد بأن الجلسة تطرقت إلى مناقشة الاقتصاد الرسمي، والذي تبلغ نسبته 40% من الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن ضمه للاقتصاد الرسمي يزيد من العوائد الضريبية، دون المساس برفع الضرائب.

ونوه أن الميكنة التي تم عملها خلال الأربع سنوات الأخيرة كشفت عن حالات تهرب كثيرة، الأمر الذي زاد من الدخول الضريبية، على الرغم من التوقعات بتراجع الضرائب بسبب الكورونا.

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