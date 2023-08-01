الطلب العالمي على الفحم يتسبب في حالة من الفوضى بمدن جنوب أفريقية

تسبب مأزق يتعلق بالشاحنات المحملة بالفحم، التي ينتظر سائقوها لفترات طويلة عند المعبر الواقع بين جنوب أفريقيا وموزمبيق، في حدوث حالة من الفوضى ببلدة كوماتيبورت الحدودية التي تتسم بالهدوء، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وقد تسبب تزاحم الشاحنات على الطريق في إتاحة الفرص أمام المجرمين، الذين رأوا أن السائقين العالقين لأيام متتالية بسبب طول قائمة الانتظار، هدف سهل بعد حلول الظلام.

وانتشرت عمليات السطو والسرقة والاعتداءات لتنتقل من الطريق السريع إلى البلدة. كما زاد انتشار الحوادث على الطرق.

وبدأت الشاحنات تتدفق بأعداد متزايدة في طريقها إلى ميناء مابوتو، حيث يتم نقل حمولتها إلى السفن وإرسالها إلى جميع أنحاء العالم، بعد أن صارت جنوب أفريقيا أحد البدائل الأوروبية الرئيسية للفحم الروسي بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.