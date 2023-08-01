وفاة 11 شخصا وفقدان 27 آخرين بسبب العواصف المطيرة في بكين

قالت السلطات المحلية المختصة في بلدية بكين، إن إجمالي 11 شخصا لقوا حتفهم ولايزال هناك 27 آخرون في عداد المفقودين، جراء العواصف المطيرة التي ضربت المدينة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ، اليوم الثلاثاء.

وكان المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية أصدر أمس إنذارا باللون الأحمر لشمال الصين، وهو أعلى مستوى إنذار في البلاد في مواجهة العواصف المطيرة.

وقالت سلطات السيطرة على الفيضانات المحلية، إنه قد تم إجلاء أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في بكين، وتم إغلاق جميع المواقع السياحية الطبيعية والحدائق ومزارع الغابات في المدينة.