متحدث الموسيقيين عن وحدة بحث طلبات ترخيص حفلات المطربين الأجانب: لن تكون بوليسية

قال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إنّ وحدة بحث طلبات الترخيص المقدمة من المطربين الأجانب (التي قررت النقابة إنشاءها)، لم تكن في الحسبان حتى حدثت واقعة المغني ترافيس سكوت (الذي ألغي حفله بمنطقة الأهرامات مؤخرا).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين سيف، عبر شاشة «ten»، اليوم الاثنين، أنّ استخراج تصريح إقامة حفلات المطربين الأجانب في مصر كان يتم بشكل روتيني.

وأوضح أنّ الوحدة ستكون منفصلة تماما، وتضم شبابا جددا ممن يجيدون أكثر من لغة أجنبية، بحيث يتم البحث والتدقيق عن أي مطرب أجنبي يرغب في إقامة حفل له بمصر.

ونوه بأن الشركة الراغبة في تنظيم حفل لمطرب أجنبي، عليها تقديم الأوراق والمستندات اللازمة، موضحا أنه يتم إبلاغ الجهات المعنية مثل الأجهزة الأمنية ووزارة القوى العاملة، وجهاز الرقابة على المصنفات.

وأفاد بأن الوحدة ستتحرى عن المطرب وحفلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده، ورصد أعماله الفنية ونوعيتها، وكيفية تعامله مع الجمهور، مؤكدا أنّ عملية البحث لن تكون تحريا بوليسيا.

وأشار إلى أنّ النقابة حريصة على ألا يتم تنظيم أي حفل يشجع على الفوضى، متحدثا عن ترافيس سكوت تحديدا قائلا إن له أكثر من تصريح خلال حفلاته عبر فيه عن سعادته بإقدام جمهوره على التعدي على رجال الأمن وعلى الإجراءات التنظيمية.

ولفت إلى أنّ منطقة الأهرامات ستستضيف بعد نحو عشرة أيام، حفلين كبيرين ينظمها اثنان من أكبر الـ«دي جي» على مستوى العالم، وغيرهما من الحفلات التي لا تثير أي فوضى أو عنف.