خالد الجندي: حسن يوسف وشمس البارودي كانا على قدر كبير من الصلابة والتماسك في مصابهما

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه تواجد في صلاة الجنازة على «عبد الله» ابن الفنان حسن يوسف، مشددًا أنه لا يمكن ترك هذا الأمر خاصة إذا كان يخص إنسان ذو قيمة ومكانة كبيرة مثل الفنان حسن يوسف، الذي جسد شخصيات دينية وتاريخية مهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أنه سمع الفنانة شمس البارودي، وهي تقول لابنها قبل دفنه أن ما تراه هو الكفن ولكن ابنها عبدالله بين يدي الرحمن، منوهًا أن مهمته كانت سهلة لأنهم أسرة ملتزمة، ولم يخرجا منهما لفظ خارج، بل كانا على قدر كبير من الصلابة والتماسك في مصاب ابنهما.

وأكد أن هذا الحدث جلل ولا يوجد أعنف ولا أقسى من فقد الابن، داعيًا لهم بالصبر، لأنه ليس هناك أصعب من فقد الأبناء، موضحًا أن الأمر الذي هون على الفنان حسن يوسف الصدمة هو قول الله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة».

وتابع حديثه بأن الرسول عليه السلام، دفن كل أولاده ماعدا السيدة فاطمة التي رحلت بعده بستة أشهر، مشددًا أن الأسوة ليست في العبادات فقط، ولكن في المصائب والحوادث كذلك.