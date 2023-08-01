وزير خارجية بريطانيا يبحث قضايا الأمن والتجارة والمناخ أثناء زيارة إلى نيجيريا

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من المقرر أن يناقش وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قضايا الأمن والتجارة والمناخ خلال زيارته الأولى إلى نيجيريا.

ومن المتوقع أن يجتمع كليفرلي مع الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ومستشار الأمن القومي مالام نوهو ريبادو لمناقشة الروابط بين البلدين، بما في ذلك كيفية زيادة التجارة الثنائية والاستثمار بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويقوم كليفرلي بجولة أفريقية تشمل ثلاث دول وتستغرق أربعة أيام. وتأتي زيارته إلى نيجيريا بعد استيلاء الجيش على السلطة في النيجر المجاورة والإطاحة بالرئيس .

ونصحت وزارة الخارجية بعدم السفر إلى النيجر بينما أغلقت السلطات النيجيرية الحدود البرية بين نيجيريا والنيجر استجابة للوضع السياسي.

ويخطط كليفرلي لاستخدام زيارته إلى نيجيريا للإعلان عن حزمة من الدعم للمساعدة في جعل قطاع الزراعة في البلاد أكثر مرونة في مواجهة المناخ.

وقالت وزارة الخارجية إن التمويل سيساعد في تطوير محاصيل تتحمل الحرارة والفيضانات وزيادة خصوبة التربة ، بينما ستبذل الجهود أيضا لتخفيف بعض الحواجز التجارية الزراعية أمام واردات المملكة المتحدة.