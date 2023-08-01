تقرير يومي من لجنة إدارة الأزمات بالحكومة بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

واصلت لجنة إدارة الأزمات اجتماعاتها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.