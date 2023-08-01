وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر فرص عمل لشباب البحر الأحمر

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر بشأن المشاركة فى فاعليات الدورة الثانية من ملتقى الوظائف "فرصة" بحضور كبرى الشركات بالغردقة والعديد من راغبى العمل في مجالات مختلفة بلغ عددها 40 شركة، وتوفير أكثر من 250 فرصة عمل لحديثى التخرج وذوى الخبرة.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن فرص العمل في مجالات الإدارة – خدمة عملاء – برمجة - الطب – هندسة المعمار – تسويق ومبيعات – الارشاد سياحى – الاعمال القانونية – الأغذية والمشروبات – الحرف اليدوية "، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة العمل على توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بالمحافظات وفقاً لمتطلبات أسواق العمل بها، وذلك للحد من معدلات البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



ونوهت بأنه بلغ عدد الشركات المشاركة في الملتقى 40 شركة، توفر 250 فرصة عمل فى مختلف المجالات سواء من حديثى التخرج او ذوى الخبرة، وتضمنت وظائف: "خدمة عملاء، محاسبين جميع التخصصات، شئون عاملين، مبيعات، تسويق، مبرمجين دوت نت، اى تى، مصممين جرافيك، مصممين فيديوهات".



وأشارت إلى أن نتائج المتقدمين إلى الوظائف أسفرت عن أن أكثر من 67% من المتقدمين مقيمين فى الغردقة وأكثر من 17% مغتربين لديهم محل إقامة بالغردقة، وأكثر من 18% مغتربين ليس لديهم محل إقامة، وجاءت نسب سنوات خبرة الشباب: 26.6% أقل من سنة، و 22.4% من سنة إلى سنتين، و 12.9% من 2 إلى 3 سنوات، و11% من 3 إلى خمس سنوات.





