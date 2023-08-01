محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة: مصدر فخر واعتزاز

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أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اتصالاً هاتفياً بأوائل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 من أبناء المحافظة لتهنئتهم بتفوقهم الدراسي وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وهم كلًا من الطالب عبد الرحمن بيومي حسين، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية (شعبة الرياضيات دمج تعليمي) والمُقيد بمدرسة شلشلمون الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.

الطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار والحاصلة على المركز الأول على مستوي الجمهورية (شعبة العلوم في الدمج التعليمي) والمُقيدة بمدرسة شلشلمون الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بابنائه المتفوقين والمتفوقات أوائل شهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة، مؤكداً حرصه على الاتصال بهم تليفونيا لتهنئتهم وأسرهم وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

وقال محافظ الشرقية، إن الطلاب الأوائل مصدر فخر واعتزاز لأسرهم ولمحافظتهم، مؤكداً الاستمرار في تقديم أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد للطلاب، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة دوام التوفيق والنجاح.