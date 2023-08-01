هشام يكن: أخطاء أوسوريو في التشكيل وراء خسارة الزمالك أمام الشباب

يرى هشام يكن نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لم يحسن التعامل مع مواجهة الشباب السعودي، والمدرب الكولومبي أوسوريو يجيد أمام الفرق الأقل، مشيرًا إلى أن مشاركة شيكابالا كان يجب أن تكون من الشوط الثاني؛ لأنه يستنفذ مجهوده مبكرًا.

وقال يكن في تصريحات تليفزيونية: "الأفضل لشيكابالا نزوله في الشوط الثاني حتى يستطيع التفوق على المدافعين، وهناك شكوك حول صحة ضربة الجزاء المحتسبة ضد الزمالك في المباراة".

وأضاف: "هناك استفزازات كثيرة حدثت للاعبي الزمالك، ومواجهات الأندية المصرية السعودية دائمًا ما تكون صعبة، وتم جر اللاعبين إلى أزمات طوال اللقاء، والمفترض أن أصحاب الخبرات كان عليهم تدارك الأمور".

وزاد: "تشكيل أوسوريو في بداية اللقاء كان خاطئا، كان عليه الدفع بنفس العناصر التي شاركت في لقاء المنيستري، واستغلال المعنويات العالية من أجل تقديم أفضل أداء أمام الشباب".

وأتم: "مواجهة الزمالك ضد النصر ستكون صعبة للغاية، ويجب على اللاعبين بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة جيدة".