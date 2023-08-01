الصحة: تغير الطقس الحاد سبب أدوار البرد المتكررة في الصيف

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن «تغير الجو الحاد سبب أدوار البرد المتكررة في الصيف»، منوهًا أن شهر أغسطس يتسم بارتفاع حاد في نسب الرطوبة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الأصحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة ونقص الأكسجين، يعانون ضيقًا في التنفس، الأمر الذي يدفعهم إلى الجلوس في غرف مكيفة.



ونوه أن الخروج من الغرفة المكيفة إلى غرفة أخرى متأثرة بارتفاع درجات الحرارة؛ يؤدي إلى نقص مناعة الإنسان، وجعله أكثر عرضة للإصابة بدور البرد.



وتوجه بنصائح إلى المواطنين، منها عدم الخروج من الغرفة المكيفة إلا بعد 10 دقائق من إغلاق التكييف، فضلًا عن تشغيل التكييف بمجرد الدخول إلى الغرفة للنوم؛ حتى يتكيف جسم الإنسان مع انخفاض الحرارة التدريجي.



وأشار إلى أن التغيير المفاجئ في الحرارة ونقص المناعة، يجعل الجسم عرضة لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، محذرًا مرضى الصدر من الإصابة بالحساسية؛ لأن الرطوبة العالية تساهم في نشاط الفطريات.





