وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المعلمين الفائزين ببعثة لفرنسا

فاز 4 معلمين من معلمي اللغة الفرنسية بمحافظة كفرالشيخ، ببعثة إلى فرنسا، لفوزهم في مسابقة "TREFLE" في مستويات اللغة الفرنسية.

ويأتي المشروع لدعم اللغة الفرنسية في مصر، حيث حصل المعلمون الـ4 الممثلون لمحافظة كفر الشيخ على بعثة إلى فرنسا مكافأة لتميزهم.

من ناحية أخرى استقبل محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مكتبه اليوم، محمود العطافي، ووفاء الموجه المركزي، وبرفقتهما المعلمون الـ4 الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "TREFLE"، محمد إبراهيم محمد البغدادي، إدارة شرق كفر الشيخ، ودعاء عبد الموجود عبد الراضي، إدارة بيلا التعليمية، وإيمان محمد شعبان، إدارة دسوق التعليمية، وهيثم عبدالله حسن مصطفى، إدارة الرياض التعليمية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للجميع لتميزهم وحسن تمثيلهم لمحافظة كفر الشيخ، وأوصاهم بضرورة الاستفادة من تلك الرحلة ونقل الخبرات والثقافات المفيدة لزملائهم، وضرورة استفادة توجيه اللغة الفرنسية من تلك العناصر المميزة، واعدًا إياهم بلقاء عقب عودتهم، متمنيًا للجميع ديمومة التوفيق والتفوق والسداد.

وعلى جانب آخر أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2020 لمدارس التعليم الفني، وإدارة سيدي سالم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، موجهاً بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

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