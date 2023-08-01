قطر تعلن استئناف نشاط الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية في السودان غدا الأربعاء

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الجسر الجوي المخصص للمساعدات الإنسانية إلى جمهورية السودان الشقيقة سيستأنف نشاطه غدا الأربعاء، حيث ستقلع الطائرة الثانية عشرة ضمن الجسر نحو بورتسودان، على متنها مواد إغاثية مختلفة ضمن جهود الدولة لدعم الشعب السوداني، ومساعدته على تجاوز محنته الحالية.

وعن المساعدات القطرية لأوكرانيا، أوضح الدكتور الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية، أن دولة قطر تعهدت بمبلغ 100 مليون دولار للمساعدة الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والخدمات الإنسانية، وكذلك تخصيص 50 منحة دراسية جامعية للطلبة الأوكرانيين للدراسة في قطر، كما بادرت الدولة بالمساهمة بـ 20 مليون دولار لدعم مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأشار إلى أن العديد من الدول أعلنت مساعدتها لأوكرانيا لتفادي تداعيات الحرب هناك، وأنه تم تشكيل لجان عمل لتحديد كيفية الاستفادة من هذه المساعدات، وصرفها بما يخدم الشعب الأوكراني بعد تقييم الوضع هناك، لافتا إلى أن دولة قطر لديها تجربة ممتازة وخبرة كبيرة في دعم التعليم في مناطق النزاع من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي كان لها دور كبير في تعليم أكثر من 11 مليون طفل حول العالم.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه خلال زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أوكرانيا ولقائه بالرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا وعدد من المسؤولين هناك، تم التأكيد على موقف دولة قطر الثابت بأهمية احترام سيادة أوكرانيا، وسلامة أراضيها في الحدود المعترف بها دوليا، وضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وضرورة حماية وتجنيب الأطفال تداعيات الحرب.

كما استعرض الدكتور الأنصاري نشاط الوزارة ومسؤوليها ومشاركاتهم الخارجية ولقاءاتهم واتصالاتهم بالمسؤولين الإقليميين والدوليين، ومن ذلك: مشاركة دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، في السويد والدنمارك، والمذكرة التي قدمتها دولة قطر ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس، والتي أدانت فيها بأشد العبارات الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين.

وتطرق أيضا إلى البيانات التي أدانت واستنكرت فيها دولة قطر الهجوم الذي استهدف أكاديمية جالي سياد العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ومتابعتها بقلق التطورات الحالية في جمهورية النيجر، ودعوتها الأطراف كافة إلى تجنب التصعيد، وتغليب صوت الحكمة، وانتهاج الحوار لتجاوز الأزمة في البلاد، وإدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في منطقة باجور شمال غربي باكستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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