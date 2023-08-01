البيت الأبيض: لسنا على علم بأي تهديد تشكله مجموعة فاجنر على الناتو

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليست على علم بأي تهديد محدد يشكله وجود قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في بيلاروسيا على بولندا أو أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأضاف كيربي في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، بحسب وكالة "رويترز".



وكان عدد غير معلوم من مقاتلي فاجنر، التي شنت تمردا قصير الأجل في روسيا في يونيو، قد انتقلت إلى بيلاروسيا، وبدأوا في تدريب جيشها، مما دفع بولندا لنقل قوات يزيد قوامها عن 1000 قرب الحدود.



واستخدم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مجدداً وجود مجموعة فاجنر قرب حدود بولندا كمادة للسخرية، قائلا إن على وارسو أن تشكره لأنه أوقفهم وسيطر عليهم.