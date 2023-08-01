كييف: موسكو دمرت 180 ألف طن حبوب أوكرانية بعد الانسحاب من مبادرة الحبوب

قالت وزراة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنه خلال تسعة أيام من القصف، دمرت روسيا 180 ألف طن من محاصيل الحبوب، و26 منشأة للبنية التحتية للموانئ، وخمس سفن مدنية.

وأضافت الوزارة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أنه "يجب أن نوقف تلك الأساليب ونضمن الأمن الغذائى العالمى الآن".

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وفى 17 يوليو، أعلنت روسيا إنهاء اتفاقية الحبوب مع تركيا والأمم المتحدة، وبعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعتبر السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية أهدافا عسكرية، وفقا لما أوردت "يوكرينفورم".