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جريندو: فضلت الانتقال إلى البنك الأهلي على الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 3:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 3:05 ص

قال محمد عبداللطيف جريندو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إنه واجه صعوبة في قرار الرحيل عن المصري البورسعيدي، بسبب ارتباطه بالنادي والجماهير.

وتابع جريندو في تصريحات تليفزيونية: "الموضوع كان صعب إنني أرحل عن المصري بعد 6 سنوات قضيتها في النادي، ولكن خرجت للبنك الأهلي في ظل الاستقرار المتواجد هناك".

وأضاف: "الزمالك تفاوض معي بجدية للتواجد مع الفريق وبشكل رسمي في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم المفاوضات كانت مجرد كلام، والتواصل كان مع وكيل أعمالي".

واستطرد: "بالطبع، خسارة كأس الرابطة مع المصري كان أمر صعب للغاية، في ظل أننا كنا نرغب في إسعاد الجماهير بعد الموسم المميز الذي قدمناه".

واختتم: "البنك الأهلي كان الأكثر جدية في التفاوض معي، والاستقرار وراء قرار توقيعي مع النادي، وحديث أشرف نصار (رئيس النادي) كان بمثابة الثقة في اتخاذ القرار".


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