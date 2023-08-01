جريندو: فضلت الانتقال إلى البنك الأهلي على الزمالك

قال محمد عبداللطيف جريندو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إنه واجه صعوبة في قرار الرحيل عن المصري البورسعيدي، بسبب ارتباطه بالنادي والجماهير.

وتابع جريندو في تصريحات تليفزيونية: "الموضوع كان صعب إنني أرحل عن المصري بعد 6 سنوات قضيتها في النادي، ولكن خرجت للبنك الأهلي في ظل الاستقرار المتواجد هناك".

وأضاف: "الزمالك تفاوض معي بجدية للتواجد مع الفريق وبشكل رسمي في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم المفاوضات كانت مجرد كلام، والتواصل كان مع وكيل أعمالي".

واستطرد: "بالطبع، خسارة كأس الرابطة مع المصري كان أمر صعب للغاية، في ظل أننا كنا نرغب في إسعاد الجماهير بعد الموسم المميز الذي قدمناه".

واختتم: "البنك الأهلي كان الأكثر جدية في التفاوض معي، والاستقرار وراء قرار توقيعي مع النادي، وحديث أشرف نصار (رئيس النادي) كان بمثابة الثقة في اتخاذ القرار".