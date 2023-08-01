كلوب يكشف موقع صلاح في ترتيب قادة ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن ترتيب قادة الفريق، بعد أن رحل كلا من جوردان هندرسون، وجميس ميلنر عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستقر نادي ليفربول على منح شارة القيادة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق، بعد أن رحل هندرسون إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول إن ترتيب قادة ليفربول كالاتي: فيرجيل فان دايك – تريند ألكسندر أرنولد – أندرو روبرتسون – أليسون بيكر – محمد صلاح، وإن قرار منح شارة القيادة لفان دايك كان قراره، وهو يرى أنه سيكون أفضل قائد في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن عدم منح شارة القيادة لمحمد صلاح، أوضح الألماني أن صلاح قائد منتخب مصر ويعد واحد من أفضل اللاعبين الذين لعبوا لليفر على الإطلاق.

وأتم كلوب تصريحاته قائلا:" هؤلاء اللاعبين لديهم مؤهلات لكي يكونوا قادة الفريق، وكان لا بد أن نتأكد من أننا نتخذ القرار الصحيح، والأمر ليس أنني جلست هناك واتخذت قرارا ضد شخص ما".